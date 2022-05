Spezia: Thiago Motta ad un passo dalla rescissione

Thiago Motta Spezia 2021/2022 - Foto Antonio Fraioli

Lo Spezia Calcio e il tecnico Thiago Motta lavorano ai dettagli per la rescissione del contratto che lega l’allenatore al club ligure fino al 2024. Oggi un nuovo contatto tra Riccardo Pecini, uomo mercato della società, e l’entourage dell’allenatore italo-brasiliano in merito alla posizione dello staff che ha accompagnato l’ex Paris Saint-Germain in stagione.

Tra questi il secondo Hugeux, il preparatore dei portieri Dossou-Yovo e il preparatore atletico Colinet che lavorano con lui dalle prime esperienze nelle giovanili parigini. Entro pochi giorni potrebbe arrivare l’annuncio della separazione, con Motta che avrebbe alcune richieste all’estero dopo aver conquistato una salvezza non scontata in Liguria. Per sostituirlo i nomi in lizza sono quelli di Luca Gotti (ex Udinese), il croato Nenad Bjelica e Domenico Farioli, giovane tecnico italiano attivo in Turchia.