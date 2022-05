Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la trentacinquesima giornata

by Mattia Zucchiatti

Stefano Pioli - Foto Marti

La classifica a confronto con la scorsa stagione dopo 35 giornate. Un campionato che entra nel vivo per la corsa Scudetto, quella europea e per la salvezza. Il Milan è capolista con 5 punti in più della scorsa stagione, a differenza dell’Inter, seconda, con dieci lunghezze in meno rispetto alla versione di Conte. Stabili Juventus e Napoli. Mourinho ha un punto in più di Fonseca, Sarri ne ha sei in meno di Inzaghi.