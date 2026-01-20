Malen, Robinio Vaz e Fullkrug: il mercato di riparazione che incide subito in Serie A

Dalla Roma al Milan, i nuovi acquisti incidono subito: gol, personalità e scelte mirate che cambiano l’equilibrio del campionato

Il mercato di riparazione sta lasciando un segno concreto sulla Serie A, dimostrando come gli innesti di gennaio possano incidere immediatamente sugli equilibri delle squadre. Le prime risposte arrivate dal campo, in particolare da Roma e Milan, confermano l’efficacia di operazioni mirate e ben contestualizzate. I debutti di Malen, Robinio Vaz e Niclas Fullkrug raccontano di un campionato che si arricchisce di qualità, fisicità ed entusiasmo.

L’impatto più evidente è quello di Malen, protagonista assoluto all’esordio con la maglia della Roma nella sfida contro il Torino. L’ex attaccante di Borussia Dortmund e Aston Villa ha impiegato pochissimo per lasciare il segno, trovando la via del gol e dimostrando di avere subito il passo giusto per il calcio italiano e per le esigenze tattiche giallorosse. Malen aveva trovato pochi minuti prima la via della rete, annullata solo per un fuorigioco millimetrico. Segnali chiari di un inserimento rapido e di una pericolosità costante, che danno ragione alla scelta della dirigenza romanista di puntare su un profilo già pronto.

Robinio Vaz, debutto incoraggiante e prospettiva futura

Diverso, ma comunque positivo, il debutto di Robinio Vaz. Subentrato a gara in corso, il giovane ha dato il suo contributo con personalità e attenzione tattica, senza strafare ma dimostrando di poter stare nel contesto della Serie A. Lo stesso tecnico della Roma ha sottolineato come si tratti di un colpo più in prospettiva che immediatamente determinante, ma le prime sensazioni restano incoraggianti: Vaz rappresenta un investimento sul futuro, con margini di crescita evidenti.

Fullkrug risolve il problema del Milan

A Milano, invece, il mercato di gennaio ha già portato tre punti pesantissimi. Niclas Fullkrug, ha avuto un impatto devastante nel suo esordio con il Milan. Entrato al 72° minuto nella sfida contro il Lecce, con i rossoneri incapaci di sbloccare la gara nonostante le numerose occasioni create, il centravanti tedesco ha risolto il problema nel modo più semplice ed efficace: presenza fisica in area e colpo di testa vincente. Il gol decisivo è arrivato dopo appena due minuti e quarantuno secondi dal suo ingresso in campo, certificando un impatto immediato e simbolico del nuovo numero 9 del Diavolo.

La formazione di Allegri aveva bisogno proprio di questo: peso specifico, concretezza e leadership offensiva. Fullkrug ha dimostrato di poter essere l’uomo giusto per trasformare il volume di gioco in punti, qualità fondamentale in un campionato equilibrato come la Serie A.

Nel complesso, Malen, Robinio Vaz e Fullkrug raccontano un mercato di riparazione che non è più solo un correttivo, ma uno strumento strategico. Gli effetti positivi sono immediati: più soluzioni tattiche, maggiore competitività e un campionato che, giornata dopo giornata, si fa sempre più intenso e avvincente.