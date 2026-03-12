Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: 12 marzo tra gigante, curling e sledge hockey

Giovedì 12 marzo è una giornata “piena” alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: si assegnano tre titoli nello sci alpino con il gigante femminile e l’Italia si gioca carte importanti, soprattutto nella VI con Chiara Mazzel e Martina Vozza.

Ma non finisce qui: gli azzurri sono attesi anche nel round robin del curling a squadre miste e nella sfida di sledge hockey valida per la semifinale contro il Giappone.

Sci alpino: gigante femminile, tre titoli in palio

Il programma “medaglie” si apre alle 9:00 con la prima manche del gigante femminile VI, dove scendono Mazzel e Vozza. A seguire, senza pause sostanziali, si disputano anche le prime manche del gigante standing e sitting.

Il pomeriggio riparte alle 12:3o con la seconda manche VI, poi ancora in sequenza le seconde manche standing e sitting: qui si decideranno i tre podi di giornata. Per l’Italia, l’attenzione è massima sulla categoria VI, perché mette insieme ambizioni e possibilità concreta di medaglia.

Curling e sledge hockey: Italia in campo due volte

Nel curling a squadre miste gli azzurri (Bich, Marchese, Menardi, Ronzani, Turra) affrontano un doppio turno: alle 13:35 c’è Italia-Lettonia, mentre alle 18:35 arriva Corea del Sud-Italia.

In serata spazio anche allo sledge hockey: alle 19:05 ‘Italia sfida il Giappone nella semifinale per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, gara da prendere con il coltello tra i denti.