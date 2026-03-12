Tirreno-Adriatico 2026: tappa “da classica” verso Martinsicuro, Van der Poel a caccia del bis

La Tirreno-Adriatico 2026 entra nel vivo con la Tagliacozzo-Martinsicuro, quarta tappa dal profilo tutt’altro che scontato: tanta strada, salite regolari nella prima parte e strappi nel finale che possono far saltare i treni dei velocisti e accendere la bagarre tra uomini di classifica.

L’arrivo sul mare non deve ingannare: oggi è una giornata in cui “tenere” potrebbe non bastare.

Il percorso: 213 km e un finale che pizzica

Il menù prevede 213 km con circa 2781 metri di dislivello. Si parte subito in salita con GPM di Ovindoli (11,9km al 4,9%), poi un tratto di falsopiano e discesa introduce alla lunga ascesa del Valico delle Capannelle (12,9km al 4,5%), perfetta per logorare le gambe senza “spaccare” la corsa.

Dopo il fondovalle, la tappa si decide negli ultimi chilometri: prima il GPM di Castellato (7,6km al 4,5%), poi il vero pungiglione, lo strappo di Tortoreto (1,5km all’8,4%) a ridosso dell’arrivo. Qui può partire l’azione decisiva: un attacco secco, una selezione naturale o una volata ristretta tra i superstiti.

Favoriti, orari e TV; chi può sorridere oggi

È tappa da Mathieu van der Poel, che in un contesto “classicheggiante” può provare a replicare, ma occhio anche a Wout van Aert se la corsa arriva con un gruppetto selezionato. In chiave generale, riflettori su Isaac del Toro e su Giulio Pellizari, staccato di 4 secondi: lo strappo finale potrebbe diventare terreno di scaramucce “da secondi” che a fine settimana pesano come pietre.

Attenzione anche all’ipotesi fuga: con così tante asperità non è detto che il gruppo controlli tutto fino in fondo. Partenza alle 10:25, arrivo previsto per le 15:45. Diretta su Rai Sport FH dalle 13:05 e su Rai 2 dalle 15:00; streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.