Serie A, il Milan resta in scia dell’Inter: 1-0 al Lecce

Che il Milan stia lottando per un posto in Champions o per il Tricolore quest’anno poco importa: con la vittoria per 1-0 sul Lecce la squadra di Allegri ha mostrato che ha margini di miglioramento. Ed è la notizia più bella.

Serie A, Milan-Lecce 1-0

Dopo un inizio di partita con il freno a mano tirato il Milan prende campo e coraggio, costringendo il Lecce a rinchiudersi per la prima frazione di gioco nella propria metà campo. Al 5′ minuto di gioco, con un bel passaggio in verticale, Jashari trova Ricci, che di prima manda Saeleamekers dal limite dell’area si accentra e ci prova di sinistro, non trovando però lo specchio della porta.

Poco dopo Gabbia recupera un pallone in pressing e chiude l’azione con un colpo di testa che si spegne lento sul fondo. Il Lecce si comporta bene in fase difensiva, attento e compatto, ma quasi mai riesce a partira con ordine in maniera da impensierire i rossoneri.

Il Milan comincia il secondo tempo come aveva finito il primo, attaccando. Dopo un possesso palla piuttosto sterile al 57′ arriva la grande occasione per Samuele Ricci, con Falcone che distendendosi sulla sinistra nega al rete al 4 rossonero.

Al 76esimo minuto cambia la partita a favore del Milan, perché arriva il primo gol di Fullkrug con la nuova maglia, appena 3 minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Pulisic: ancora una volta lavoro eccellente di Saelemaekers in fascia, cross perfetto sulla testa del tedesco, sepolto nei festeggiamenti da tutti i compagni in campo e pure in panchina. Oltre a Pulisic e Leao il Milan ha altre armi a disposizione: altra buona notizia.