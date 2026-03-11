Fabbri sceglie Toruń: niente Coppa Europa di lanci, priorità al Mondiale indoor

Leonardo Fabbri ha deciso di non prendere parte alla Coppa Europa di lanci, in programma il 14 e 15 marzo a Nicosia, Cipro. Il pesista azzurro era stato inserito nella selezione dal direttore tecnico Antonio La Torre, ma a ridosso della partenza ha preferito cambiare rotta: tutta l’attenzione va infatti ai Mondiali Indoor di Torun, appuntamento clou della stagione in sala e obiettivo dichiarato per provare a salire sul podio.

Perché dice no: forma altissima e carburazione da grande evento

La scelta nasce da una logica semplice: Fabbri arriva a marzo con una condizione eccellente e vuole trasformarla in risultato quando conta di più. In inverno ha messo insieme un percorso di crescita continui, culminato con un 22,50 lanciato a Stellenbosch, misura che lo colloca al vertice stagionale e che conferma la sua ambizione mondiale. Prima di questa rinuncia, il toscano aveva già raccolto segnali forti: una vittoria nel World Indoor Tour Gold, un successo in Repubblica Ceca e poi il titolo agli Assoluti Indoor di Ancora.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Con questo “motore caldo”, inserire un’ulteriore trasferta ravvicinata poteva caricare troppo la settimana decisiva. Meglio alleggerire, rifinire e presentarsi a Torun con la testa e le gambe al massimo.

L’Italia perde un leader a Nicosia, ma la squadra resta competitiva

L’assenza di Fabbri pesa perché alla Coppa Europa di lanci l’Italia perde uno dei suoi riferimenti principali per punti e prestigio. La spedizione, però, resta numerosa: 10 atleti saranno comunque in pedana, con nomi capaci di lasciare il segno. Spiccano Sara Fantini, campionessa europea del martello, Daisy Osakue, finalista olimpica nel disco, Nick Ponzio, vincitore del peso nella passata edizione e Giovanni Frattini, secondo nel giavellotto un anno fa.

In sostanza, Nicosia perde una “punta”, ma non l’ambizione: mentre Fabbri prepara l’assalto mondiale in Polonia, il resto del gruppo proverà a tenere alto il tricolore nel classico test di fine marzo.