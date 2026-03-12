Marbella chiama, l’Italia risponde: Raffaeli, Dragas e l’Insieme senior in rodaggio verso i grandi appuntamenti

Dopo i primi segnali arrivati tra Tartu e Tbilisi, la ginnastica ritmica azzurra accelera il percorso di avvicinamento alla stagione “vera”. Dal 19 al 22 marzo 2026 l’Italia sarà infatti a Marbella, in Spagna, per il Grand Prix Iberico: un meeting di livello, con diverse protagoniste internazionali, utile per misurare condizione, tenuta e pulizia d’esecuzione tanto nelle individuali quanto nella prova di squadra.

Le convocate: due big individuali e l’insieme del Centro Tecnico di Chieti

In pedana tornano Sofia Raffaeli e Tara Dragas, entrambe delle Fiamme Oro, chiamate a dare continuità quanto mostrato in Estonia al Miss Valentine, provando ad alzare ulteriormente l’asticella. Accanto a loro spazio anche all’insieme senior del Centro Tecnico di Chieti; Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi (SG Raffaello Motto ASD), Sasha Mukhina e Gaia Pozzi (ASD Ginnastica S.Giorgio 799) e Serena Ottaviani (Aeronautica Militare).

La spedizione sarà seguita da uno staff tecnico ampio: Monia Di Matteo, Bilyana Dyakova, Germana Germani, Spela Alena Mohar e Amina Zaripova, con Alexia Agnati nel ruolo di ufficiale di gara e responsabile nazionali di giuria.

Road map 2026: Sofia, rotazioni e obiettivi “pesanti”

Il Grand Prix di Marbella è soprattutto un passaggio nel conto alla rovescia verso i vari snodi del 2026. Il più vicino è la World Cup dei piccoli attrezzi a Sofia in programma il prossimo 28-30 marzo, annunciata anche con copertura in diretta su SportFace TV.

In Bulgaria, insieme a Raffaeli, è previsto il rientro di Viola Sella, già tornata ad Astana dopo il lungo stop per infortunio: la sua presenza al posto di Dragas rientra in un piano di rotazione concordato dallo staff per “allargare” le opzioni e mettere minuti nelle gambe in vista degli obiettivi: Europei di Varna (27-31 maggio), finalissima di Coppa del mondo a Milano (10-12 luglio) e Mondiali qualificanti di Francoforte ad agosto. Marbella, insomma, è uno scalo obbligato: musica, eleganza e ricerca del dettaglio prima dei voli più importanti.