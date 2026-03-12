Sport in tv oggi, giovedì 12 marzo: Europa League, Tirreno-Adriatico, Indian Wells e Coppa del Mondo di sci

Giornata ricchissima di appuntamenti in televisione: ciclismo con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, sci e biathlon di Coppa del Mondo, tennis da Indian Wells e le sfide di Europa League e Conference League. In serata anche il basket femminile con Italia-Nuova Zelanda.

Il palinsesto sportivo di giovedì 12 marzo offre numerosi appuntamenti tra ciclismo, sport invernali, tennis e calcio europeo. Grande attenzione anche alle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, trasmesse nel corso della giornata sui canali Rai.

Spazio poi al ciclismo con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, mentre dagli Stati Uniti arrivano i quarti di finale del torneo di Indian Wells. In serata riflettori puntati sul calcio con le partite di Europa League e Conference League, oltre alla sfida di basket femminile Italia-Nuova Zelanda valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Di seguito il programma completo dello sport in tv oggi, con tutti gli eventi e i canali di trasmissione.

Paralimpiadi e sport invernali

9.00 – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.55-16.30 e 18.15-21.05), Rai Play – programma dettagliato su Rai Play

10.00 – Sci alpino, Mondiali juniores Narvik: gigante femminile, 1ª manche – FIS TV

13.30 – Sci alpino, Mondiali juniores Narvik: gigante femminile, 2ª manche – FIS TV

13.20 – Sci freestyle, Coppa del Mondo Montafon: skicross femminile e maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

14.00 – Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen: qualificazioni sprint tc femminile e maschile – Discovery Plus, HBO Max

15.15 – Biathlon, Coppa del Mondo Otepää: 10 km sprint maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

16.30 – Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen: sprint tc femminile e maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

Ciclismo

10.25 – Tirreno-Adriatico: 4ª tappa – dalle 13.05 Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; dalle 15.00 Rai 2 HD

12.05 – Parigi-Nizza: 5ª tappa – dalle 15.10 Discovery Plus, HBO Max; dalle 15.45 Eurosport 2 HD, DAZN

Tennis – Torneo di Indian Wells

19.00 – ATP Masters 1000 Indian Wells: quarti di finale

(2° match dalle 19.00, non prima delle 21.00 Sinner-Tien) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV; dall’1.00 di venerdì 13 anche su Sky Sport Uno

19.00 – WTA 1000 Indian Wells: quarti di finale singolare e semifinali doppio

(4° match dalle 19.00 Errani/Paolini-Siniakova/Townsend) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW; dall’1.00 di venerdì 13 anche su Sky Sport Uno

19.00 – Indian Wells doppio misto: quarti di finale

(3° match dalle 19.00 dopo congruo riposo Errani/Vavassori-Schuurs/Cash) – Nessuna copertura tv / streaming

Volley

18.00 – Challenge Cup maschile: semifinale di ritorno, Altekma Izmir-Milano – Nessuna copertura tv / streaming

19.00 – Volley femminile, CEV Cup: semifinale d’andata, Dresdner SC-Chieri ’76 – DAZN

Calcio

18.00 – Coppa Italia femminile: semifinale d’andata, Roma-Inter – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.45 – Europa League e Conference League: Diretta Gol – Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.45 – Europa League: Bologna-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

18.45 – Europa League: Lille-Aston Villa – Sky Sport Mix, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 – Europa League: Stoccarda-Porto – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.45 – Europa League: Panathinaikos-Betis Siviglia – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 – Europa League e Conference League: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 – Conference League: Fiorentina-Rakow Czestochowa – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 – Europa League: Nottingham Forest-Midtjylland – TV8 HD, tv8.it, Sky Sport Max, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 – Europa League: Celta Vigo-Olympique Lione – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 – Europa League: Genk-Friburgo – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 – Europa League: Ferencvaros-Braga – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

Basket

22.00 – Basket femminile, Qualificazioni Mondiali: Italia-Nuova Zelanda – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN