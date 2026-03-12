Errani-Paolini, rimonta da numero 1: battute Guo/Mladenovic e semifinale conquistata

Sara Errani e Jasmine Paolini continuano la corsa nel WTA 1000 di Indian Wells: le teste di serie numero 1 del doppio superano Hanyu Suo e Kristina Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6 dopo 1h49′ e staccano il biglietto per la semifinale.

Una partita piena di strappi, con tanti break e qualche passaggio a vuoto al servizio, risolta però con lucidità nei momenti in cui contava davvero

Primo set: break subito, poi il servizio tradisce

Le azzurre partono col piede giusto in risposta e trovano immediatamente il break, dando l’impressione di poter comandare. Il problema, però, è la gestione dei propri turni di battuta: Suo e Mladenovic rispondono profondo, tolgono ritmo e costringono Errani-Paolini a giocare spesso “in difesa”.

La svolta arriva nel settimo fame, quando le rivali piazzano lo strappo che capovolge l’inerzia e diventa decisivo per il parziale: le italiane non riescono più a rimettere la testa avanti e cedono 6-4.

Secondo set e match tie-break

Il secondo set sembra mettere malissimo: doppio break subito, punteggio pesante e bisogno di risalire senza farsi prendere dalla fretta. Errani e Paolini, invece, restano attaccate alla partita, recuperano passo dopo passo e rientrano fino al 3-3, sfruttando anche qualche errore delle avversarie. Da lì si apre una ero “festival” di break e controbreak: scambi tirati, servizi ballerini, nevi tesi. Nel momento chiave, però, sono le azzurre a trovare la soluzione per chiudere 7-5 e trascinare tutto al match tie-break.

Nel super tie-break l’Italia scappa 4-1, poi si fa riprendere quando la battuta non incide abbastanza. Si va punto a punto, finché Paolini piazza il colpo che spezza l’equilibrio e chiude sul 10-6. In semifinale le aspetta la coppa Siniakova/Towsend, testa di serie numero 3.