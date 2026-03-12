Ginnastica ritmica, Alem Cup di Astana: Italia da sogno con undici podi. Aiello oro alla palla, Sella tre volte argento

Nelle finali di specialità le azzurre si confermano protagoniste assolute in Kazakistan. Tra le junior brilla Ludovica Aiello, tra le senior è Viola Sella la grande protagonista. Taglietti e Marletta completano il bottino. Ora lo sguardo è già rivolto a Marbella e alla Coppa del Mondo di Sofia.

Si chiude con una straordinaria abbondanza di medaglie l’avventura della ginnastica ritmica italiana all’Alem Cup di Astana, in Kazakistan. Nelle finali di specialità le azzurre hanno confermato il loro status di protagoniste assolute, accumulando nove podi nelle finali per attrezzo che, sommati ai due bronzi dell’all-around junior e senior, portano il bilancio complessivo della delegazione FGI a undici medaglie.

Aiello padrona tra le junior

Tra le junior a brillare più di tutte è Ludovica Aiello, che si impone alla palla con 25.450 punti, superando le padrone di casa Anna Rubtsova (24.700) e Aiganym Rysbek (23.850). La giovane azzurra aveva già fatto valere le sue qualità nelle altre finali: argento alle clavette con 26.000 punti alle spalle di Linara Zhailauova (28.850) e davanti alla compagna Enrica Marletta (24.150); argento al nastro con 25.200 dietro Rubtsova (25.500) e davanti ancora a Zhailauova (24.450); terzo posto al cerchio con 23.400, superata da Zhailauova (25.500) e Rubtsova (25.400).

Anche Enrica Marletta, della Gymnasium Ginnastica, si è messa in luce: oltre al terzo posto alle clavette, ha chiuso quarta alla palla (23.650) e sesta al nastro (22.850). Nel cerchio era invece presente Beatrice Rossi (Armonia d’Abruzzo), che ha terminato al sesto posto con 22.350.

Sella triplice argento tra le senior

Tra le senior è l’aviere Viola Sella, portacolori del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare e cresciuta nella Forza e Coraggio di Milano, a guidare la spedizione azzurra con una prestazione di altissimo livello. La diciannovenne allenata dalla madre Daniela Vergani conquista l’argento al cerchio (27.100), superata solo dalla kazaka Aiym Meirzhanova (28.350); si ripete alle clavette con un altro argento (27.150) alle spalle di Akmaral Yerekesheva (29.750), e completa il tris di secondi posti al nastro (27.850) dietro la stessa Yerekesheva (28.900). Alla palla Sella si ferma a un soffio dal podio, chiudendo quarta con 26.250.

Sale sul podio anche Alice Taglietti, della LightBlue, con il bronzo alla palla (27.400), alle spalle di Meirzhanova (27.600) e Yerekesheva (27.550). L’atleta seguita da Sara Menassi e Mara Alberti ha sfiorato ulteriori podi: quarta al cerchio (24.950) e quarta al nastro (25.500). Quarta anche Giorgia Galli della San Giorgio ’79 Desio alle clavette (25.500).

Italia vs Kazakistan, una sfida continua

Le finali di Astana, sia tra le junior sia tra le senior, hanno raccontato una serrata sfida tra Italia e Kazakistan. Tra le senior Yerekesheva e Meirzhanova si sono divise la gran parte dei titoli di giornata, ma le azzurre hanno saputo competere con continuità nella lotta per le medaglie. Identico copione tra le junior, dove Rubtsova e Zhailauova hanno recitato da protagoniste, trovando però sulla loro strada le brillanti Aiello e Marletta.

I prossimi appuntamenti

La delegazione azzurra, guidata da Irina Roudaia con le tecniche Vergani, Menassi ed Elena Aliprandi, torna in Italia con il sorriso e undici medaglie in valigia. Il prossimo appuntamento è il torneo di Marbella dal 19 al 22 marzo 2026, ultimo banco di prova primaverile, prima dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo a Sofia, in Bulgaria, dal 28 al 30 marzo 2026.