Basket in tv su Sky: l’Italia femminile verso il Mondiale, Eurocup e 31ª giornata di Eurolega

Settimana ricca di appuntamenti sul parquet tra qualificazioni alla FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 con la Nazionale femminile a San Juan, il derby italiano Venezia-Trento in Eurocup e le sfide decisive della 31ª giornata di Eurolega con Milano e Virtus Bologna.

Sarà una settimana intensa per gli appassionati di basket, con numerosi appuntamenti in diretta su Sky e in streaming su NOW. Al centro del programma c’è la Nazionale italiana femminile, impegnata a San Juan nel torneo di qualificazione alla FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, ma spazio anche al derby italiano Venezia-Trento negli ottavi di Eurocup e alle sfide chiave della 31ª giornata di Eurolega.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Italia femminile a San Juan per il Mondiale 2026

La Nazionale femminile guidata dal CT Andrea Capobianco è impegnata a San Juan nel torneo che assegna i posti per la fase finale della FIBA Women’s Basketball World Cup 2026.

Il torneo prevede un girone unico con le azzurre che affronteranno Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal. Le migliori tre squadre della classifica finale — esclusi gli Stati Uniti già qualificati — accederanno alla fase finale di Berlino, in programma dal 4 al 13 settembre 2026, anch’essa trasmessa su Sky e NOW.

Il debutto dell’Italia è previsto nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo all’1 contro Porto Rico.

Il calendario completo delle qualificazioni

Mercoledì 11 marzo

Ore 22 – USA-Senegal (Sky Sport Basket e Sky Sport Mix, telecronaca Giovanni Poggi)

Ore 1 – Italia-Porto Rico (Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Sky Sport Mix, telecronaca Geri De Rosa e Chicca Macchi)

Giovedì 12 marzo

Ore 19 – Senegal-Spagna (Sky Sport 257, telecronaca Calogero Destro)

Ore 22 – Italia-Nuova Zelanda (Sky Sport Basket, telecronaca Geri De Rosa e Chicca Macchi)

Sabato 14 marzo

Ore 19 – Senegal-Nuova Zelanda (Sky Sport Mix, telecronaca Giovanni Poggi)

Ore 22 – USA-Italia (Sky Sport Basket e Sky Sport Mix, telecronaca Geri De Rosa e Chicca Macchi)

Domenica 15 marzo

Ore 19 – Nuova Zelanda-USA (Sky Sport 259, telecronaca Calogero Destro)

Ore 22 – Italia-Spagna (Sky Sport Basket e Sky Sport Mix, telecronaca Geri De Rosa e Chicca Macchi)

Martedì 17 marzo

Ore 19 – Senegal-Italia (Sky Sport Basket, telecronaca Geri De Rosa e Chicca Macchi)

Ore 22 – USA-Spagna (Sky Sport Basket, telecronaca Giovanni Poggi)

Eurocup: derby italiano Venezia-Trento

Spazio anche alla Eurocup, con il derby tutto italiano negli ottavi di finale.

Mercoledì 11 marzo alle 20 su Sky Sport Basket, Venezia ospita Trento nell’andata della sfida che vale l’accesso ai quarti di finale.

Telecronaca di Andrea Solaini con commento di Andrea Meneghin.

Eurolega: Milano e Bologna protagoniste

La 31ª giornata di Eurolega propone incontri importanti anche per le squadre italiane.

Mercoledì 11 marzo

Ore 20.45 – Virtus Bologna-Partizan Belgrado (Sky Sport Max, telecronaca Davide Fumagalli, commento Matteo Soragna)

Giovedì 12 marzo

Ore 19 – Monaco-Olympiacos (Sky Sport Max, telecronaca Andrea Solaini)

Venerdì 13 marzo

Ore 20.30 – EA7 Emporio Armani Milano-Maccabi Tel Aviv (Sky Sport Basket, telecronaca Andrea Solaini, commento Davide Pessina)

Ore 20.30 – Barcellona-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Arena, telecronaca Calogero Destro)

Una settimana dunque ricca di sfide decisive tra qualificazioni mondiali, coppe europee e Eurolega, con il basket protagonista sui canali Sky.