Da Bertagnolli a De Silvestro, l’Italia vola alle Paralimpiadi: il medagliere aggiornato

È stata un’altra grande giornata di sport alle Paralimpiadi di Milano Cortina: il medagliere aggiornato e il bilancio degli Azzurri

Milano Cortina sarà ricordata come l’Olimpiade migliore di sempre per l’Italia. Gli Azzurri sono riusciti a portare a casa un grande bottino nelle scorse settimane, superando il limite mentale di 30 medaglie e scrivendo la storia.

Le Paralimpiadi stanno seguendo la stessa scia, tanto che – dopo solo 4 giorni – l’Italia ha già superato le sette medaglie di Pechino 2022. Oggi è stata un’altra giornata memorabile: Federico Pelizzari ha conquistato un argento luccicante nella combinata alpina standing.

Un grandissimo Giacomo Bertagnolli ha portato a casa l’oro nello slalom, confermando di essere uno dei migliori atleti nel roster degli Azzurri. E come non menzionare la meravigliosa prova di René De Silvestro che ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella combinata alpina, categoria sitting. La sua rimonta resterà nella storia della pista Olimpia delle Tofane, a Cortina.

L’Italia vola in classifica: 9 medaglie e 3 ori

L’ottima giornata dell’Italia si riflette anche sul medagliere di Milano Cortina. Gli Azzurri sono al quarto posto, davanti anche all’Ucraina, lanciata nelle prime tre posizioni fino a poche ore fa.

Pensate che i nostri ragazzi hanno anche conquistato una medaglia in più – ma un oro in meno – rispetto all’Austria seconda. Di seguito il medagliere aggiornato dopo le sfide di oggi.