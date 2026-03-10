Champions, Europa e Conference League su Sky e NOW: tre serate di calcio europeo con l’Atalanta e le italiane

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo l’andata degli ottavi di Champions League con 7 partite live, Atalanta-Bayern Monaco in primo piano. Giovedì 12 marzo 16 partite tra Europa e Conference League con Bologna-Roma, Fiorentina e Lazio in campo.

Tre serate di grande calcio europeo in arrivo sulla Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW. Si parte martedì 10 marzo con la UEFA Champions League, si prosegue mercoledì 11, e si chiude giovedì 12 con la doppia finestra di UEFA Europa League e Conference League. Tutto in esclusiva su Sky, con 185 partite su 203 di Champions disponibili fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.

Martedì 10 marzo: Champions League, Atalanta-Bayern Monaco è il grande appuntamento

La serata di martedì si apre alle 18.45 con Galatasaray-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 251, telecronaca Nicola Roggero). Alle 21 spazio all’Atalanta di Raffaele Palladino, che sfida il Bayern Monaco di Vincent Kompany in un match ad alta intensità, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Gianluca Di Marzio, Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini, Diretta Gol Federico Zancan). Sempre alle 21 in campo anche Newcastle-Barcellona (Sky Sport 253, telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Paolo Ciarravano) e Atletico Madrid-Tottenham (Sky Sport 254, telecronaca Daniele Barone, inviato Filippo Benincampo, Diretta Gol Antonio Nucera). Tutte le partite delle 21 seguibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Gli studi pre e postpartita sono affidati a Champions League Show con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, martedì saranno presenti Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Dalle 23 e da mezzanotte spazio ad After Party, mentre all’1 chiude Goleador Europe con Martina Quaranta.

Mercoledì 11 marzo: PSG-Chelsea e Real Madrid-Manchester City

La serata di mercoledì si apre alle 18.45 con Bayer Leverkusen-Arsenal (Sky Sport Uno e Sky Sport 251, telecronaca Pietro Nicolodi). Alle 21 il piatto forte è PSG-Chelsea, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 (telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Riccardo Gentile), e Bodoe Glimt-Sporting Lisbona (Sky Sport 253, telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Dario Massara). Diretta Gol mercoledì su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Real Madrid-Manchester City è invece in esclusiva su Prime Video: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno seguire il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match di Champions saranno disponibili anche su Sky Business, così che bar e hotel possano vedere anche il miglior match del mercoledì.

In studio mercoledì tornano Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello e Mario Giunta, affiancati da Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Zvonimir Boban.

Giovedì 12 marzo: 16 partite tra Europa e Conference League, tre italiane in campo

Giovedì 12 marzo è il giorno di UEFA Europa League e Conference League, con 16 partite da seguire in contemporanea grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251).

Europa League – Ore 18.45

Bologna-Roma (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K): telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Marco Nosotti, Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile

Lille-Aston Villa (Sky Sport Mix e Sky Sport 253): telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Federico Zancan

Stoccarda-Porto (Sky Sport 254): telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Alessandro Sugoni

Panathinaikos-Betis Siviglia (Sky Sport 255): telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Nicolò Ramella

Conference League – Ore 18.45 (in Diretta Gol su Sky Sport 251)

Rijeka-Strasburgo

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar-Sparta Praga

Samsunspor-Rayo Vallecano

Europa League – Ore 21

Nottingham Forest-Midtjylland (Sky Sport Max e Sky Sport 253): telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Paolo Ciarravano

Celta Vigo-Olympique Lione (Sky Sport Mix e Sky Sport 254): telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Antonio Nucera

Genk-Friburgo (Sky Sport 255): telecronaca Walter Topan, Diretta Gol Matteo Marceddu

Ferencváros-Braga (Sky Sport 256): telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Federico Zanon

Conference League – Ore 21

Fiorentina-Raków Częstochowa (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K): telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara

(Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K): telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara Crystal Palace-AEK Larnaca

Sigma Olomouc-Mainz

Celje-AEK Atene

Gli studi di giovedì

L’approfondimento di giovedì è affidato allo Studio Europa e Conference League, condotto da Mario Giunta con Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando. Dalle 23.30 spazio ad After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude Goleador Europa con Martina Quaranta.