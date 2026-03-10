Indian Wells, Paolini eliminata da Gibson in tre set: delusione azzurra

Jasmine Paolini è fuori da Indian Wells: la tennista azzurra è stata battuta in tre set da Gibson agli ottavi di finale

Una sorpresa domina gli ottavi di finale femminili a Indian Wells. Jasmine Paolini è stata eliminata in tre set da Gibson con il punteggio di 5-7, 6-2, 1-6. Già a leggerla così è una notizia non da poco, visto il valore dell’azzurra e che si confrontava con una tennista che non è neanche nella top 100 del ranking Wta.

Ma le cose sono ben più complesse rispetto a un tonfo gratuito dell’italiana. Gibson, infatti, ha giocato un gran tennis, spesso forzando errori o colpi della tennista azzurra. Da par suo, Jasmine non è mai davvero entrata in partita per lunghi periodi.

Il tutto si è tradotto in una giornata di grazia per l’avversaria di Paolini, che ben presto entrerà tra le prime 100, probabilmente già alla fine di questo torneo.

La disfatta di Paolini e l’ascesa di Gibson a Indian Wells

Il primo set è quello in cui ha regnato maggiore equilibrio, ma alla fine hanno prevalso i colpi di Gibson di contro a qualche errore di troppo da parte di Paolini. L’azzurra, poi, è stata brava a reagire nel secondo set, iniziando con grande qualità e grinta.

Al terzo set non c’è stata assolutamente partita, con Gibson che ha lasciato la sensazione di essere di fronte a uno dei migliori talenti emergenti del circuito femminile. Sicuramente una giocatrice di grande prospettiva, alla sesta vittoria consecutiva.