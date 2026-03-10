Tirreno-Adriatico 2026, Van der Poel vince la tappa 2 a San Gimignano: Del Toro è il nuovo leader

L’olandese domina il finale sullo sterrato bagnato e batte allo sprint Del Toro e Pellizzari. Ganna paga il forcing e cede la maglia azzurra al messicano della UAE.

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) vince la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 da Camaiore a San Gimignano e si prende anche la maglia verde di leader della classifica scalatori. A decidere la frazione è un settore di sterrato di 5,3 km posto a ridosso del finale, percorso sotto la pioggia: il fuoriclasse olandese, che sullo sterrato ha pochi rivali al mondo, ne approfitta per fare selezione e arrivare a ranghi ridotti sul lastricato del centro storico di San Gimignano.

Lo sterrato bagnato fa la corsa

Per buona parte della frazione il gruppo controlla senza difficoltà la fuga di giornata, composta da Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Alessandro Iacchi (Soulution Tech Nippo Rali) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), con quest’ultimo che conquista il primo GPM della Tirreno-Adriatico 2026 a Castelnuovo Val di Cecina. Il gruppo rientra a 25 km dall’arrivo, proprio mentre comincia a cadere la pioggia.

Con l’arrivo dello sterrato è Julian Alaphilippe (Tudor) ad attaccare per primo, ma rimbalza quando Van der Poel alza il ritmo in modo più deciso. Alla ruota dell’olandese si portano Isaac Del Toro, Giulio Pellizzari e Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), ma l’americano scivola e cade proprio nel momento peggiore, costringendo Del Toro e Pellizzari a uno sforzo supplementare per restare sul campione del mondo di ciclocross. Più indietro Filippo Ganna si stacca e Thymen Arensman finisce anch’egli a terra.

Sprint a tre, vince Van der Poel

All’uscita dallo sterrato davanti sono rimasti in tre: Van der Poel, Del Toro e Pellizzari. Il messicano, con un occhio alla classifica generale, non collabora e tira gli ultimi 2 km senza chiedere cambi. Sul lastricato Pellizzari prova ad anticipare la volata, ma Van der Poel non si fa sorprendere e mette la sua ruota davanti a tutti, con Del Toro che chiude a pochissimo nel tentativo di rimonta.

Tutti gli altri big arrivano in gruppo a 17 secondi. Più pesanti i distacchi per Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep, +35″), Jan Christen, Jai Hindley e Michael Storer (+57″) e per Arensman, caduto, che perde 1’38”.

Van der Poel: «Sono venuto per vincere»

Il vincitore di tappa ha dichiarato a caldo: «È stato difficile battere questi giovani, il livello era altissimo sia nell’approccio al finale sia sullo sterrato bagnato. Ho voluto seguire l’attacco di Alaphilippe perché conoscevo le curve molto tecniche e volevo mettere in difficoltà gli inseguitori. Sono venuto qui per prepararmi alla Milano-Sanremo e agli altri appuntamenti importanti, ma allo stesso tempo volevo vincere una tappa. L’anno scorso ci ero andato vicino più volte, questa volta ce l’ho fatta ed è bello tornare a imporsi in questa corsa dopo 5 anni».

La classifica generale e le maglie

Con la tappa vinta, Del Toro indossa la maglia azzurra di leader della classifica generale. Pellizzari è secondo a 3 secondi, Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) terzo a 13″. Filippo Ganna conserva la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, mentre Van der Poel si prende la maglia verde della montagna. Del Toro è anche il miglior giovane con la maglia bianca.