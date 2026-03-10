Nuoto, Paltrinieri dà il via alla stagione: i convocati per Soma Bay

La stagione del nuoto prende il via e parte subito con il botto: Paltrinieri e Taddeucci scaldano i motori per la Coppa del Mondo

Nelle ultime settimane, le attenzioni sono state calamitate delle Olimpiadi di Milano Cortina e dagli sport invernali. Ma ora la temperatura aumenta pian piano, i cappotti finiscono in alto negli armadi, e si torna nelle acque del nuoto mondiale.

Il 27 e il 28 marzo a Soma Bay, in Egitto, andrà in scena la prima tappa di Coppa del Mondo di nuoto di fondo e tra i protagonisti ci sarà ancora una volta Gregorio Paltrinieri. Ci sono grandi attese per il campione italiano, che cercherà di dire subito la sua per poi confermarsi nelle altre tappe.

È noto che, in questa fase della sua carriera, Paltrinieri si sta concentrando soprattutto sulle acque libere, ma non è l’unico italiano convocato. In Egitto, infatti, potranno dire la loro anche Dario Verani, Ivan Giovannoni, Marcello Guidi, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli.

Grande attesa per il debutto di Taddeucci

E quando si parla di Coppa del Mondo, ormai non si può fare a meno di parlare anche di Ginevra Taddeucci. Per lei c’è l’arduo compito di difendere il trofeo generale conquistato l’anno scorso, ma la fiducia è ai massimi livelli.

Il bronzo olimpico è forte anche dei due argenti conquistati agli ultimi Mondiali a livello individuale. Per quanto riguarda le donne sono state convocate anche Barbara Pozzobon e Linda Caponi, coordinate da Stefano Rubaudo. Ci sarà da divertirsi, anche in questo caso.