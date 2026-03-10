Indian Wells, Vavassori-Erler volano ai quarti: ‘vendetta’ per Sinner

La coppia formata da Vavassori e Erler va avanti a Indian Wells nel doppio maschile: con la vittoria di oggi, sono qualificati per i quarti di finale

Oltre ogni limite. Andrea Vavassori conferma di essere un ottimo giocatore di doppio e lo sta dimostrando nel percorso a Indian Wells, in cui si sta imponendo come protagonista insieme all’austriaco Alexander Erler.

Dopo essere arrivati senza grandi problemi agli ottavi di finale, si sono ben comportati anche oggi, vincendo in due set e strappando la qualificazione per i quarti. Ora il gioco si fa duro, ma loro hanno dimostrato di avere un’ottima alchimia e poter reggere la pressione.

Stavolta a farne le spese sono stati gli argentini Máximo González e Andrés Molteni, che hanno perso con il punteggio di 6-3 7-6(3) dopo un’ora e 36 minuti di gioco.

Vavassori e Erler vanno avanti nel doppio maschile: gli avversari ai quarti

Il primo set è iniziato all’insegna delle sorprese. Infatti, Vavassori e Erler sono stati protagonisti di una serie di break e controbreak, per poi prendere il largo e vincere 6-3 senza troppi problemi.

Le cose si sono complicate nel secondo set, visto che i sudamericani sono tornati prepotentemente sotto, costringendo il duo italo-austriaco al tie-break. Lì ha contato la maggiore freddezza dei vincitori, che hanno anche servito meglio praticamente per tutto l’incontro.

Ora si può guardare oltre, quindi alla qualificazione ai quarti di finale, dove affronteranno la coppia vincente del confronto tra Bhambri/Göransson e Arends/Lehecka. Vavassori sta portando avanti la bandiera azzurra nel doppio, visto che Sinner è stato eliminato nel precedente turno.