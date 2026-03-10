Champions League, il Bayern umilia l’Atalanta: finisce 1-6, Italia ai minimi storici

L’Atalanta non ha retto l’urto contro il Bayern Monaco in Champions League: umiliazione storica dei bavaresi negli ottavi di finale

Era rimasta solo l’Atalanta al calcio italiano in Champions League e, a meno di miracoli, ai quarti non ci sarà nessuna squadra di Serie A. C’era grande attesa per un’altra grande notte europea per gli uomini di Raffaele Palladino, ma si sono scontrati contro un Bayern Monaco fortissimo e cinico.

Dopo l’eliminazione per mano dell’Inter nella scorsa edizione, stavolta i tedeschi non hanno lasciato nulla al caso e, nonostante l’assenza dal primo minuto di Harry Kane, hanno dato una vera e propria lezione di calcio ai bergamaschi.

Le cose si mettono molto male già nella prima frazione di gioco. Stanisic apre le marcature al 12esimo minuto, poco dopo arriva il raddoppio di Olise. Al 25esimo è già 0-3 dopo un’azione stupenda corale conclusa con la rete di Gnabry.

Incubo Atalanta: umiliazione storica per tutta l’Italia in Champions

Nella ripresa, il Bayern non si ferma e trova la rete dello 0-4 con Jackson. Al 64esimo, Olise allarga ancora i margini e segna la sua doppietta personale. Tre minuti dopo, partecipa alla festa bavarese anche Musiala, nonostante Palladino avesse già operato cambi difensivi per cercare di limitare i danni.

Visto il passivo pesantissimo a Bergamo, il Bayern rallenta un po’ per manifesta superiorità. A poco serve il gol della bandiera di Pasalic. Finisce 1-6. È evidente, a questo punto, come non ci saranno squadre italiane ai quarti di finale dopo le eliminazioni del Napoli (30esimo nella prima fase), dell’Inter contro il Bodo/Glimt e della Juventus contro il Galatasaray. Sono i minimi storici per il nostro movimento calcistico.