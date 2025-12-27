Serie A, 17ª giornata: big match e punti pesanti per chiudere il 2025

Napoli a Cremona dopo la Supercoppa, Atalanta-Inter accende il weekend. In palio Europa e salvezza.

La 17ª giornata di Serie A chiude l’anno con un programma ricco di partite interessanti. Nel weekend, diverse squadre si sfidano con obiettivi differenti Alcune cercano conferme nelle posizioni alte della classifica, altre lottano per allontanarsi dalle retrovie. Tutte cercheranno rimedi nel mercato che si aprirà a gennaio andando a rovistare nei campionati esteri.

Il Napoli arriva a questa giornata con grande entusiasmo dopo la vittoria nella Supercoppa Italiana e punta a rilanciare la sua corsa verso lo scudetto. Inter, Milan, Roma e Juventus proveranno invece a consolidare le posizioni europee.

Ad aprire il turno post-natalizio è Parma-Fiorentina, match chiave per la salvezza. I padroni di casa hanno mostrato segnali di crescita e puntano a un risultato positivo contro la Fiorentina, ultima in classifica ma in crescita dopo la prima vittoria in campionato e desiderosa di confermarsi anche in trasferta.

Altro incontro interessante è Lecce-Como. Il Lecce, spesso altalenante, deve sfruttare il fattore campo per dare continuità a un campionato fin qui irregolare, mentre il Como punta a consolidare la propria posizione con una prestazione di carattere e compattezza difensiva.

L’Olimpico ospita Torino-Cagliari. I granata arrivano con la fiducia ritrovata dopo due vittorie consecutive e puntano a consolidare la parte centrale della classifica. Il Cagliari, invece, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione e ritrovare continuità.

Udinese-Lazio rappresenta una delle sfide più interessanti sul piano tecnico. L’Udinese, solida e intensa tra le mura amiche, ospita una Lazio che nelle ultime settimane ha mostrato buon calcio e cerca stabilità dopo un avvio di stagione segnato da infortuni. Gli scontri tra le due squadre hanno sempre regalato momenti intensi e capovolgimenti di fronte, e non sarà diverso in questo turno, soprattutto se la Lazio riuscirà a imporre ritmo sin dai primi minuti.

Chiude la serata di sabato Pisa Juventus. I bianconeri, reduci da un buon momento, cercano continuità e la possibilità di dare slancio alla classifica, mentre il Pisa, in difficoltà nella parte bassa della graduatoria, proverà a sfruttare il sostegno del pubblico e la tensione delle partite di fine anno.

Domenica il Milan, secondo in classifica, affronta il Verona, reduce da due successi consecutivi. I rossoneri, favoriti per qualità individuale e solidità, puntano a consolidare la posizione in alto.

Partita insidiosa quella allo Zini di Cremona tra Cremonese e Napoli. I padroni di casa, nella parte medio-bassa della graduatoria, alternano momenti di buona intensità a fasi meno incisive sotto porta. Il Napoli, galvanizzato dalla vittoria in Supercoppa, cercherà di imporre il proprio gioco anche in trasferta e consolidare la posizione nelle zone alte, mostrando controllo e intensità.

Derby emiliano tra Bologna e Sassuolo: squadra equilibrate, match aperto a ogni risultato e dal possibile spettacolo offensivo.

Big match della giornata è Atalanta-Inter. Due squadre con caratteristiche simili: l’Atalanta spinge in attacco, mentre l’Inter punta sulla solidità e sulla gestione della palla, promettendo un confronto intenso e tatticamente stimolante.

Infine, Roma-Genoa all’Olimpico. I giallorossi cercano conferme dopo prestazioni positive senza punti conquistati, mentre il Genoa, in difficoltà, accoglie il ritorno della bandiera De Rossi, cercando di invertire la rotta