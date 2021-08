Sassuolo, preso Erlic: 3 milioni di euro allo Spezia e un altro anno in Liguria

by Davide Triolo

Martin Erlic - Foto Antonio Fraioli

Il Sassuolo ha acquistato il cartellino di Martin Erlic, difensore dello Spezia, a titolo definitivo. Operazione da 3 milioni di euro totali per i neroverdi, i quali garantiranno una continuità agonistica al croato in Liguria; concesso il calciatore in prestito agli aquilotti. Un’altra stagione da spezzino e poi sarà Sassuolo. Gli emiliani hanno notato le qualità del centrale difensivo sotto la guida Italiano, nel contesto di un’annata strepitosa e positiva per il difensore, tatticamente ordinato e attento nella varie dinamiche della retroguardia. Dopo 29 presenze e 1 gol in Serie A, Erlic rappresenterà il futuro del Sassuolo, da tempo diligente nel pescare giovani talenti e valorizzarli al meglio; il calciatore nativo di Zara, dal canto suo, tenterà di migliorare gradualmente e offrire il proprio contributo alla causa neroverde.