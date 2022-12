Sampdoria, il cda si è riunito a Milano: si valuta la cessione al fondo Merlyn Partners

Situazione molto delicata in casa Sampdoria, con il cda che si è riunito a Milano nella sede di Lizard. Tra i temi affrontati, la situazione che il club sta vivendo dal punto di vista finanziario e la cessione della società a Merlyn Partners. Il fondo ha avanzato una proposta di aumentare il capitale di 30 milioni, aggiungendone poi altre 20 “di tasca propria”. Tale proposta è valida fino al 19 dicembre, giorno in cui si riunirà l’assemblea degli azionisti. Ancora pochi giorni, dunque, ed il futuro della Sampdoria cambierà in maniera significativa.