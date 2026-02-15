Gigante donne, Brignone vola nella prima manche: Goggia terza a Cortina

Federica Brignone domina la prima manche del gigante olimpico di Milano-Cortina 2026: +34 centesimi su Duerr e +46 su Sofia Goggia. Italia protagonista sulle Tofane.

Federica Brignone mette la firma sulla prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista di Cortina d’Ampezzo l’azzurra interpreta al meglio un tracciato filante e una neve giudicata “facilissima”, chiudendo al comando con un margine importante sulle rivali.

La campionessa valdostana rifila 34 centesimi alla tedesca Lena Duerr e 46 centesimi a Sofia Goggia, splendida terza e pienamente in corsa per una medaglia quando sono scese 22 atlete.

Brignone ha sciato con pulizia e intelligenza, sfruttando al meglio i cambi di pendenza e mantenendo grande fluidità nelle curve centrali. Una prova solida, senza sbavature, da leader.

Goggia sorpresa sul podio provvisorio

Ottima la risposta di Sofia Goggia, che si inserisce in terza posizione a meno di mezzo secondo dalla compagna di squadra.

Una manche aggressiva, attenta, che la rilancia in chiave podio.

Alle spalle delle due azzurre si apre una lotta serrata: a 76 centesimi dalla vetta troviamo un terzetto appaiato composto dalla norvegese Thea Louise Stjernesund, dalla svedese Sara Hector e da Lara Colturi, italiana in gara per l’Albania.

Il distacco resta contenuto e la seconda manche promette battaglia.

Le altre italiane: Della Mea e Zenere in rincorsa

Per quanto riguarda le altre azzurre, Lara Della Mea conclude la prima prova con un ritardo di 1”19, mentre Asja Zenere è attualmente ventesima a 1”90 dalla leader.

La seconda manche, in programma nel primo pomeriggio, sarà decisiva per l’assegnazione delle medaglie.

Cortina sogna un’altra giornata storica dopo l’oro conquistato da Brignone in superG.