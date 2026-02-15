Sportface TVLive
Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Gigante donne, Brignone vola nella prima manche: Goggia terza a Cortina

Franz Monaco
-
2026 Winter Olympics, Day 9, Alpine Skiing, Women's Giant Slalom
260215 Federica Brignone of Italy competes in women's alpine skiing giant slalom during day 9 of the 2026 Winter Olympics on February 15, 2026 in Cortina. Photo: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / JM0793 bbeng alpint alpine skiing olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol giant slalom storslalom storslalåm dam italien (Photo by JOEL MARKLUND/Bildbyran/Sipa USA)

Federica Brignone domina la prima manche del gigante olimpico di Milano-Cortina 2026: +34 centesimi su Duerr e +46 su Sofia Goggia. Italia protagonista sulle Tofane.

Federica Brignone mette la firma sulla prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista di Cortina d’Ampezzo l’azzurra interpreta al meglio un tracciato filante e una neve giudicata “facilissima”, chiudendo al comando con un margine importante sulle rivali.

La campionessa valdostana rifila 34 centesimi alla tedesca Lena Duerr e 46 centesimi a Sofia Goggia, splendida terza e pienamente in corsa per una medaglia quando sono scese 22 atlete.

Brignone ha sciato con pulizia e intelligenza, sfruttando al meglio i cambi di pendenza e mantenendo grande fluidità nelle curve centrali. Una prova solida, senza sbavature, da leader.

Goggia sorpresa sul podio provvisorio

Ottima la risposta di Sofia Goggia, che si inserisce in terza posizione a meno di mezzo secondo dalla compagna di squadra.

Una manche aggressiva, attenta, che la rilancia in chiave podio.

Alle spalle delle due azzurre si apre una lotta serrata: a 76 centesimi dalla vetta troviamo un terzetto appaiato composto dalla norvegese Thea Louise Stjernesund, dalla svedese Sara Hector e da Lara Colturi, italiana in gara per l’Albania.

Il distacco resta contenuto e la seconda manche promette battaglia.

Le altre italiane: Della Mea e Zenere in rincorsa

Per quanto riguarda le altre azzurre, Lara Della Mea conclude la prima prova con un ritardo di 1”19, mentre Asja Zenere è attualmente ventesima a 1”90 dalla leader.

La seconda manche, in programma nel primo pomeriggio, sarà decisiva per l’assegnazione delle medaglie.
Cortina sogna un’altra giornata storica dopo l’oro conquistato da Brignone in superG.

Change privacy settings
×