Addio Maignan, Tare ha già il sostituto: è il nuovo Dida

Quello di Maignan ormai è diventato un giallo a tinte rossonere. Il rinnovo ormai sembra una chimera e Tare si è già mosso per non rimanere scoperto in quel ruolo.

Il Milan guarda al prosieguo della stagione con ambizioni ancora intatte, sorretto anche dal rendimento di uno dei suoi uomini simbolo. Mike Maignan sta disputando un’annata di altissimo livello: continuità, leadership e interventi decisivi hanno confermato il portiere francese come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Tra i pali, Maignan è tornato a essere un fattore determinante, non solo per le parate, ma per la capacità di guidare la linea difensiva e partecipare attivamente alla costruzione dal basso, elemento centrale nel calcio di Massimiliano Allegri. Eppure, mentre il campo restituisce certezze, fuori dal rettangolo di gioco cresce l’inquietudine. Il contratto di Maignan è in scadenza il 30 giugno 2026, e il rinnovo, atteso da mesi, continua a non materializzarsi. Il tempo scorre, e con esso aumenta la preoccupazione di una dirigenza che non può permettersi di arrivare all’estate con un patrimonio tecnico così rilevante in una posizione di forza contrattuale ridotta. Il tema è diventato oggetto di discussione anche all’interno dello spogliatoio, segno di quanto Maignan sia centrale nel progetto rossonero.

A confermarlo sono arrivate anche le parole di Adrien Rabiot, che ha ammesso a Sky come l’argomento venga affrontato apertamente tra i compagni: “Ci sono le cose che ci diciamo tra di noi, ovviamente, ma non c’è un giocatore che non lo voglia tenere in squadra. Ha la fiducia e la stima di tutti i compagni: è amato da tutti perché è una persona vera”. Una dichiarazione che fotografa bene il peso umano e sportivo di Maignan all’interno del gruppo. Nonostante ciò, l’accordo non arriva. Le parti restano distanti su cifre e prospettive, e il rischio di uno stallo prolungato ha spinto il direttore sportivo Igli Tare a muoversi con largo anticipo. Senza abbandonare le piste già monitorate – come Zion Suzuki e Elia Caprile – il Milan ha iniziato a costruire un vero e proprio piano B, consapevole che la gestione della porta sarà uno dei dossier più delicati del prossimo mercato.

Hugo Souza nel mirino di Tare: offerta e primi segnali

In questo scenario prende corpo il nome di Hugo Souza, portiere classe 1999 del Corinthians, indicato da più osservatori come uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano. All’interno degli ambienti di mercato, Souza viene già etichettato come il “nuovo Dida”, paragone impegnativo ma che rende l’idea del potenziale attribuitogli. Il Milan, secondo le indiscrezioni, ha compiuto un primo passo concreto presentando un’offerta scritta al Corinthians. Una proposta che, almeno in questa fase iniziale, è stata respinta sia dal club brasiliano sia dal giocatore. Il Corinthians, forte di un contratto valido fino al 2028, non ha urgenza di vendere e valuta il cartellino del portiere in modo significativo. Dal canto suo, Souza non sembra intenzionato a forzare la mano, preferendo mantenere continuità e centralità nel suo attuale contesto.

Hugo Souza è un portiere imponente – oltre 1,95 m – con grandi doti tra i pali, forte nelle uscite alte e particolarmente efficace nella difesa dei rigori. Nelle ultime stagioni è stato uno dei protagonisti del Corinthians, collezionando presenze e attirando attenzioni anche fuori dal Brasile. L’estremo difensore di Duque de Caxias ha collezionato 56 presenze in stagione e portato a casa 26 clean sheet. Il Milan lo segue con interesse proprio per questo mix di età, esperienza e margini di crescita, ritenuto ideale per un eventuale passaggio graduale di consegne. La mossa di Tare va letta come un segnale chiaro: il club non intende farsi trovare impreparato. L’idea non è quella di archiviare Maignan, che resta la prima scelta e il portiere su cui Allegri vorrebbe costruire anche il futuro, ma di cautelarsi nel caso in cui il rinnovo non dovesse arrivare in tempi brevi. I contatti per Hugo Souza proseguiranno, così come il monitoraggio delle alternative già note.