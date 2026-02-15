Curling, Italia battuta 10-7 dalla Norvegia. Cammino in salita per le semifinali

Gli azzurri giocano una buona partita ma cedono nel momento chiave: doppia bocciata perfetta dello skip norvegese che vale quattro punti e ribalta il match. Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia a Milano-Cortina 2026.

L’Italia disputa un match solido, ordinato, competitivo. Ma nei momenti che pesano davvero emerge la precisione della Norvegia.

Nel finale Joel Retornaz non trova il tiro perfetto per evitare la doppia bocciata avversaria. Ne approfitta Magnus Ramsfjell, che mette a segno un colpo di altissimo livello: doppia bocciata impeccabile che vale addirittura quattro punti e cambia completamente l’inerzia della sfida.

Il risultato finale è 10-7 per la Norvegia.

Un epilogo amaro per gli azzurri, che avevano tenuto testa agli scandinavi per gran parte dell’incontro.

Italia, buona prova ma poca lucidità nei momenti chiave

Dopo un inizio di torneo brillante, l’Italia incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro la Germania.

La squadra ha mostrato buone soluzioni tattiche e un curling complessivamente efficace, ma nei momenti decisivi è mancata la precisione assoluta che a questi livelli fa la differenza.

Ramsfjell, dopo un avvio traballante, è cresciuto col passare degli end ed è stato determinante nel finale.

Il cammino verso le semifinali si complica

Con questo stop si complica la corsa azzurra verso le semifinali.

Ora l’Italia dovrà necessariamente vincere le sfide contro Cechia e Cina per rimanere in corsa, prima di affrontare gli impegni più complessi contro Stati Uniti, Canada e Svizzera.

Il margine di errore si è ridotto al minimo. Servirà tornare alla precisione delle prime uscite.