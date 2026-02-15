Biathlon, inseguimento uomini: oro a Ponsiluoma, Giacomel chiude nono

Lo svedese Martin Ponsiluoma trionfa nell’inseguimento ad Anterselva davanti a Laegreid e Jacquelin. Tommaso Giacomel risale fino al nono posto dopo una grande prova sugli sci.

È Martin Ponsiluoma il campione olimpico dell’inseguimento maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Lo svedese conquista l’oro ad Anterselva con una prova solida, lucida, soprattutto decisiva nell’ultima serie al poligono.

Nel momento chiave della gara Emilien Jacquelin si butta via con due errori che riaprono tutto. Ponsiluoma invece esce pulito e cambia la storia della competizione, prendendosi la testa e non lasciandola più fino al traguardo.

Argento al norvegese Sturla Holm Laegreid, sempre regolare e preciso, terza medaglia consecutiva per lui in questi Giochi. Bronzo al francese Jacquelin, che paga il crollo finale ma riesce comunque a difendersi da Perrot nella volata per il podio.

Una gara intensa, nervosa, decisa negli ultimi bersagli.

La rimonta di Giacomel: dal 22° al 9° posto

Segnali importanti arrivano dall’Italia. Tommaso Giacomel chiude in nona posizione, a poco più di un minuto dal vincitore, ma soprattutto protagonista di una rimonta significativa.

Partito dalla 22ª posizione dopo la sprint, il trentino recupera tredici posizioni grazie a una prova convincente sugli sci e a soli due errori al tiro. Una prestazione che conferma la condizione fisica e lascia sensazioni positive in vista della mass start.

Alle sue spalle Lukas Hofer chiude tredicesimo, mentre la gara azzurra si chiude senza medaglie ma con indicazioni incoraggianti per le prossime prove.

Classifica inseguimento uomini – Milano-Cortina 2026

Martin Ponsiluoma (Svezia) – Oro

Sturla Holm Laegreid (Norvegia) – Argento

Emilien Jacquelin (Francia) – Bronzo

Tommaso Giacomel (Italia)

Lukas Hofer (Italia)

Anterselva applaude un nuovo campione olimpico. E l’Italia guarda avanti: la mass start può ancora regalare emozioni.