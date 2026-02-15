L’Italia maschile senza oro individuale da 16 anni alle Olimpiadi invernali

Nel mezzo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 l’Italia si sta comportando molto bene in termini di medaglie complessive, anche se emerge un dato piuttosto curioso: gli uomini azzurri non conquistano una medaglia d’oro in una gara individuale da ben sedici anni.

Nonostante l’Italia abbia ottenuto sei ora finora e sia seconda nel medagliere generale, tutte le vittorie più recenti sono arrivate in gare femminili o nelle prove miste, lasciando ancora aperto il tabaccaio di un titolo olimpico individuale maschile. Questo dato statistico è un punto di riflessione mentre l’Italia continua a lottare e stupire su piste ed arene davanti al pubblico di casa.

L’ultima vittoria individuale maschile: Razzoli nel 2010

L’ultima volta che un atleta italiano di sesso maschile ha vinto l’oro in una prova individuale alle Olimpiadi Invernali è accaduto ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010, quando Giuliano Razzoli si impose nella gara di slalom speciale di sci alpino. Fu una prestazione memorabile che rimane l’ultimo trionfo singolo maschile in una gara individuale del programma olimpico invernale per l’Italia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dopo quel successo, il movimento maschile azzurro ha conquistato altri podi e medaglie, ma nessuno è riuscito a salire sul gradino più alto in una gara individuale: spesso le vittorie italiane sono arrivare in categorie femminili, dove atlete come Francesca Lollobrigida e Federica Brignone hanno brillato, oppure in competizioni miste o a squadre.

Il tabù dei titoli individuali maschili e le speranze future

Guardando indietro alle ultime edizioni dei Giochi, si evince come tra Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022 gli italiani abbiano ottenuto medaglie, ma solo in eventi femminili o prove a squadre. Nel 2014 l’Italia non vince nemmeno un oro, mentre nel 2018 e nel 2022 arrivarono trionfi individuali soltanto al femminile.

Alla luce di questi dati, la vittoria di Razzoli resta una pietra miliare per la squadra maschile azzurra e pone la sfida aperta elle nuove generazioni: gli uomini italiani riusciranno a spezzare questo “tabù” e tornare ad imporsi sul gradino più alto del podio in una prova individuale in queste Olimpiadi? La risposta potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni di gare, con diverse carte ancora da giocare e atleti pronti a cercare l’impresa.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS