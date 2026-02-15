Martina Di Centa annuncia il ritiro: a 26 anni dice basta alle gare

La fondista azzurra chiuderà comunque la stagione di Coppa del Mondo prima di lasciare l’agonismo. L’annuncio a Tesero dopo la staffetta.
Martina Di Centa ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica. La fondista azzurra, 26 anni il prossimo 6 marzo, ha comunicato la decisione a Tesero, spiegando che concluderà comunque l’attuale stagione di Coppa del Mondo prima di dire definitivamente addio agli sci stretti.
L’atleta di Tolmezzo ha scelto di prendersi qualche giorno per raccontare meglio le motivazioni della sua scelta, anticipando che spiegherà con calma nei prossimi giorni i motivi che l’hanno portata a questa decisione.
L’annuncio dopo la staffetta
Il ritiro arriva in un momento particolare. Nella staffetta Di Centa aveva disputato una prova solida, contribuendo a mantenere l’Italia in corsa per il podio grazie a una frazione di alto livello.
Parole che assumono un significato diverso, alla luce della decisione resa pubblica poco dopo la gara.
Una scelta che segna il fondo azzurro
Figlia del campione olimpico Giorgio Di Centa, Martina ha rappresentato negli ultimi anni uno dei volti giovani del fondo italiano. La decisione di fermarsi a 26 anni chiude un capitolo importante della sua carriera, ma l’azzurra porterà a termine gli impegni di Coppa del Mondo prima dell’addio ufficiale.
Un passaggio che segna inevitabilmente il movimento azzurro, in attesa di conoscere nei dettagli le ragioni che l’hanno spinta a questa scelta.