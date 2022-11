Napoli, Spalletti sorride: Kvaratskhelia lavora in gruppo. Intanto Insigne fa visita agli ex compagni

Il Napoli è tornato ad allenarsi presso il SSC Konami Training Center svolgendo una seduta mattutina agli ordini del tecnico Luciano Spalletti. Dopo l’iniziale fase di riscaldamento, la squadra si è focalizzata su un lavoro di potenza aerobica, possesso palla ed infine partita a campo ridotto. Buone notizie sul fronte Khvicha Kvaratskhelia, che ha effettuato l’intera sessione in gruppo, mentre Amir Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato. Gradita visita dell’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne, che si è intrattenuto per un po’ di tempo con il mister e con i suoi ex compagni.