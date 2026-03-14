Ciclismo, Tirreno-Adriatico: vince Del Toro, Pellizzari stoico ma non basta

Niente da fare, la Tirreno-Adriatico va a Del Toro. La tappa di oggi, con arrivo a Camerino, regala spettacolo e decide l’assegnazione della maglia Azzurra. Davanti al pubblico di casa, Giulio Pellizzari prova in tutti i modi a ribaltare la corsa, ma Isaac Del Toro si prende tappa e maglia.

Tirreno-Adriatico: Del Toro ipoteca la corsa

E’ di Isaac Del Toro la Tirreno-Adriatico del 2026. Il giovane messicano della UAE Team Emirates – XRG ha conquistato oggi la vittoria di tappa ipotecando anche primato nella classifica generale, confermandosi il più forte nella giornata marchigiana.

La corsa si è accesa sin dalle prime fasi con una fuga composta da diversi corridori di livello. Tra i protagonisti dell’azione iniziale anche un pericoloso Filippo Ganna della INEOS. Il tentativo di fuga però non ha mai ottenuto un vantaggio decisivo vista la volontà del gruppo di mantere la situazione sotto controllo grazie al forcing della squadra del leader UAE.

La squadra di De Toro ha gestito l’inseguimento, chiudendo progressivamente il distacco e riportando la corsa compatta negli ultimi chilometri. A quel punto la tappa si è trasformata in una sfida tra i favoriti per la classifica generale.

A 4 chilometri dal traguardo ha provato ad anticipare tutti Wout van Aert del Team Visma che con uno scatto che ha acceso la corsa. L’azione del belga ha però avuto soprattutto l’effetto di selezionare il gruppo e preparare il terreno ai contrattacchi successivi. Poco dopo è stato infatti Ben Healy della EF Education-EasyPost a rilanciare l’azione con un nuovo tentativo.

Il momento decisivo è arrivato a circa 2 chilometri dall’arrivo, quando Giulio Pellizzari ha sferrato un attacco deciso per trasformare la Maglia Bianca in Azzurra.

Il ciclista italiano ha mostrato grande determinazione sulle strade di casa sua, provando a scremare il gruppo dei migliori prima della rampa finale. Tuttavia, proprio negli ultimi metri della salita conclusiva, la risposta di Isaac Del Toro è stata devastante. Il messicano ha prima raggiunto l’italiano per poi staccarlo insieme allo statunitense Matteo Jorgenson.

Negli ultimi 150 metri Del Toro ha piazzato l’allungo definitivo lasciando sul posto anxche l’americano e andando a conquistare la vittoria di grande prestigio che gli consentirà di portare domani la maglai in trionfo.

Alle sue spalle si è piazzato il norvegese Tobias Halland Johannessen, mentre Jorgenson ha chiuso in terza posizione.

Pellizzari secondo, che peccato

Quarto posto per Pellizzari, che comunque difende la sua seconda posizione sul podio della classifica generale. Solo quinto Giulio Ciccone scalatore della Lidl–Trek, protagonista di una prova solida in una delle tappe più combattute della corsa.

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