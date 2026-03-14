Biathlon, Coppa del Mondo: Vittozzi si ripete ad Otepaa

La stagione di biathlon continua a regalare grandi emozioni all’Italia. Tra le protagoniste assolute spicca ancora una volta Lisa Vittozzi. La campionessa olimpica di Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 nella 10 km pursuit femminile ha conquistato una splendida vittoria anche nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Otepaa, in Estonia.

Vitozzi imbattibile a Otepaa, la gara

La Vitozzi vince ancora in Estonia. Un successo netto, che conferma il grande stato di forma dell’azzurra.

La gara è iniziata con un duello serrato tra Vittozzi e la francese Julia Simon, le due atlete partite praticamente appaiate dopo i risultati della sprint. Nella prima metà della pursuit le due biatlete hanno condiviso la testa della corsa, mantenendo un ritmo elevato sugli sci. Al primo tiro l’imprevisto, entrambe le atlete commettono un errore, ma il vantaggio accumulato sulle inseguitrici non preoccupa.

Arrivate al secondo poligono Vittozzi e Simon non sbagliano, ampliando il margine sul gruppo alle loro spalle. Nel terzo giro la francese prova a forzare l’andatura sugli sci, arrivando al terzo poligono con qualche secondo di vantaggio. Tuttavia lo sforzo gioca un brutto scherzo, e la Simon commette due errori decisivi, mentre Vittozzi è perfetta al tiro.

Da quel momento la gara prende una direzione chiara. L’azzurra esce dalla terza sessione di tiro con un margine di quasi 40 secondi sulla rivale e su Lou Jeanmonnot. Con grande lucidità e gestione della gara, Vittozzi continua a mantenere un ritmo costante sugli sci, controllando il vantaggio prima dell’ultima serie al poligono.

All’ultimo tiro la biatleta italiana si presenta con serentià. Nonostante un errore, la distanza accumulata consente a Vitozzi di uscire dal poligono ancora nettamente in testa e di avviarsi verso un trionfo solitario. Alle sue spalle la gara per il podio è caotica.

Negli ultimi chilometri Vittozzi grstisce con tranquillità il vantaggio, arrivando al traguardo in parata con il tempo di 33’33″7 e confermando la sua straordinaria specializzazione nella pursuit. Minkkinen ha conquistato la seconda posizione dopo un’ottima rimonta, mentre Jeanmonnot chiude terza.

La classifica della Coppa del Mondo

Il successo nella tappa di Otepaa rappresenta una conferma importante per Lisa Vittozzi, che dopo il titolo olimpico nella pursuit dimostra di essere una delle atlete più complete del circuito. La biatleta italiana continua a crescere.

La vittoria, infatti, consolida anche il ruolo di Vittozzi tra le protagoniste della Coppa del Mondo di biathlon. L’italiano non guida la classifica generale, dominata dalla francese Jeanmonnot, ma resta pericolosa e capace di a ottenere successi di tappa improtanti.

L’attenzione si sposta ora verso il gran finale. Se la lotta per la sfera di cristallo resta per ora a due tra Jeanmonnot e Minkkinen, Lisa Vittozzi potrebbe tonrare protagonista assoluta ma servirà un’impresa.

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