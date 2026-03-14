Inter: rinnovo Chivu? Decisione già presa dalla società, mercato al centro

L’Inter vuole voltare pagina dopo la sconfitta nel derby e tornare subito a correre in campionato. Gli ultimi risultati deludenti in campionato ed in Champions League sembrerebbero non aver cambiato la linea della società nei confronti di Cristian Chivu.

Inter, Chivu verso il rinnovo: ma servirà un mercato diverso

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, l’Inter sarebbe pronta a confermare Chivu in panchina anche nella prossima stagione. Il tecnico romeno, secondo la società, ha preso la squadra in un momento complicato riportandola ai vertici della classifica.

La dirigenza nerazzurra, quindi, considererebbe il suo lavoro una scommessa vinta sotto diversi aspetti.

Dalla gestione dello spogliatoio, alla sua idea tattica, fino alla capacità di ridare equilibrio a un gruppo ferito dopo la finale di Champions League.

Proprio per questo motivo, salvo clamorosi di classifica, Chivu sembrerebbe destinato a restare sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione. Sul tavolo delle trattative ci sarebbe l’ipotesi di un rinnovo di contratto che potrebbe rafforzare ulteriormente il suo ruolo all’interno del progetto nerazzurro.

La società avrebbe in queste ore deciso di fare quadrato attorno al proprio allenatore. In casa interista nonostante i derby persi, il percorso costruito finora sarebbe ritenuto solido e positivo.

Chivu ha avuto il merito di ricompattare un gruppo ferito e di riportarlo in testa alla Serie A, restituendo fiducia a uno spogliatoio che sembrava aver smarrito certezze. Solo un eventuale crollo netto in questi ultimi due mesi, con una debacle Scudetto e Coppa Italia, potrebbe cambiare gli scenari.

Intanto, in questi giorni, Chivu avrebbe chiesto alla squadra di archiviare rapidamente il derby e di ricordare piuttosto il lungo periodo positivo che ha caratterizzato il campionato prima della battuta d’arresto.

Inter: Chivu programma anche il mercato?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe già valutando con Chivu il programma della preparazione estiva, che questa volta potrebbe svolgersi in montagna, con Appiano Gentile destinata a lavori di ristrutturazione. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi di una tournée internazionale.

Ma importante sarà stabilire le linee guida anche sul mercato con Chivu che non avrebbe abbandonato di l’idea di un passaggio graduale al 3-4-2-1. Per farlo però servirebbero due centrocampisti centrali capace di sorreggere la squadra, e due sottopunta che sappiano puntare l’avversario.

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