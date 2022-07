Milan, Salvini: “De Ketelaere? Finalmente nostro: devo capire pronuncia”

by Enrico Ricciulli

Charles De Ketelaere - Foto LiveMedia/Jeroen Meuwsen/DPPI

Matteo Salvini ha commentato l’acquisto del trequartista Charles De Ketelaere da parte del Milan, squadra di cui è tifoso. Queste le parole del segretario della Lega a margine di un’iniziativa in corso di svolgimento a Firenze: “Finalmente lo abbiamo preso ma non ho capito come si pronunci. Sarà una campagna elettorale sui generis perchè a Ferragosto per me non ci sarà agosto, domani sarò in Romagna, lunedì sarò in Veneto, martedì in Puglia, mercoledì in Calabria, giovedì a Lampedusa non per vacanza ma per lavoro, il 13 agosto a San Siro per Milan-Udinese, almeno quelle due ore di pausa me le concedo, e conto che Milan e Fiorentina diano filo da torcere a tutti”.