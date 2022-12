Milan, Pioli vince il Premio Allenatore Gentleman: “Cerco di essere un esempio per i giovani”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, vince il premio ‘Gentleman Allenatore Gigi Simoni 2021/22‘, conferitogli dalla Lega di Serie B. L’allenatore rossonero ha spiegato il suo metodo e l’importanza di far crescere i giovani: “I giovani non hanno bisogno di sermoni ma di esempi. E io cerco di esserlo. Chi vince i mondiali? Tifo per i miei giocatori, quindi spero Francia. Se mi chiamano? Sì, altrimenti sono cavoli loro! Abbiamo dato questa regola di dovermi chiamare dopo le partite per dirmi come stanno, e la stanno rispettando”.

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha commentato l’assegnazione di questo riconoscimento: “Penso che ci sia una stella lassù che si chiama Gigi Simomi e che ispira i nostri comportamenti, un uomo che ha vinto nella nostra Lega e ha rappresentato un esempio di correttezza ed equilibrio. Un uomo che aveva la cultura del lavoro e che rivedo in Stefano Pioli, una caratteristica per cui un allenatore è autorevole e non autoritario”.