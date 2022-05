Milan, dubbi sul modulo contro l’Atalanta

by Sofia Cioli

Stefano Pioli - Foto Antonio Fraioli

Sono giorni importantissimi a Milanello, dove anche oggi Maldini e Massara hanno seguito l’allenamento facendo sentire tutta la vicinanza della società alla squadra in vista della sfida decisiva contro l’Atalanta. Il tecnico rossonero Stefano Pioli avrà tutta la rosa a disposizione, eccetto Kjaer. In difesa non sembrano esserci dubbi (Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez), mentre a centrocampo c’è ancora indecisione sia sulla composizione che sullo schieramento: c’è da capire, infatti, se Pioli preferirà affidarsi al solito 4-2-3-1 o riproporre il 4-1-4-1 che tanto bene ha fatto a Verona, con Tonali più avanzato e uno tra Kessie e Bennacer a dettare i tempi. Oppure schierare Tonali e Bennacer in mezzo con l’ivoriano nel ruolo di trequartista. In attacco toccherà ancora a Giroud, con Ibrahimovic pronto a entrare nella ripresa.