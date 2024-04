Lecce, il presidente Sticchi Damiani: “Manca poco ad un grande risultato”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei finanziamenti per i Giochi del Mediterraneo 2026, destinati ai lavori di restyling che vedranno protagonista il Via del Mare non senza un piccolo cenno al campionato fin qui disputato dalla sua squadra: “Manca un pezzettino al raggiungimento di un altro risultato straordinario in un percorso eccellente”.

Successivamente presenta il primo finanziamento per il restyling, di quasi 12 milioni di euro, di cui manca ormai solo l’ufficialità e fa una sorpresa ai suoi tifosi: “È in cottura un secondo decreto, con un secondo stanziamento di budget. Ci sarà un decreto ministeriale che metterà a disposizione un’altra importante somma, di circa 100 milioni di euro. Mai come oggi il sogno di avere la copertura è concreto”, ha detto il numero uno del club salentino.

Per realizzare il sogno dei tifosi del Lecce, il club commissionerà uno studio di fattibilità ai professionisti di fiducia e lo stesso Saverio Sticchi Damiani sottoporrà il tutto al ministro Raffaele Fitto e al Commissario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, così da facilitarne l’inserimento dei lavori nel master plan dei Giochi di Taranto 2026: “Tutti i nostri tifosi hanno il diritto dopo anni di pioggia e sole, ad avere un comfort, che è nell’interesse di tutti. Ho un sogno, e se ne parlo è perché ho una fondata speranza. Questa è una battaglia che il Salento merita di vincere, un treno che non credo passerà più”, ha aggiunto Sticchi Damiani.

Il presidente del Lecce conclude così il suo intervento: “Oggi la copertura ha un costo notevole ma il budget è importante. La prossima settimana incontrerò il ministro Fitto e il Commissario Ferrarese, per comunicare l’esigenza di un’opportunità unica. La decisione se inserirlo o non verrà fatta nel corso di questi giorni”.