Lazio-Torino, Cairo: “Immobile un mio pupillo, ma non è leale buttarsi per cercare un rigore”

by Antonio Sepe

Urbano Cairo - Foto Sportface

Il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato a parlare del match Lazio-Torino, focalizzandosi in particolare sul botta e risposta con Ciro Immobile: “La partita di ieri aveva dei livelli di tensione molto alti vista l’importanza. Per me finisce qui. Auguro il meglio a lui ed alla sua famiglia e agli Europei farò il tifo per lui“. Il patron dei granata ha poi proseguito all’Adnkronos: “Giocare con il sangue agli occhi va più che bene, fa parte dell’agonismo. Ciò che non mi va bene è buttarsi per cercare un rigore inesistente. Non è leale e non si fa“. Infine, Cairo ha concluso: “Immobile è un pupillo per me, l’ho sempre portato in palmo di mano. L’ho avuto come giocatore e continuo ad essergli molto affezionato“.