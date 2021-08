Lazio, niente licenza per Fifa 22: il club biancoceleste si chiamerà ‘Latium’

by Davide Triolo

Ciro Immobile, Lazio - Foto Antonio Fraioli

La Lazio non ha concesso la licenza per rappresentare il proprio nome a Fifa 22, nuova edizione del noto videogioco della EA Sports. Non soltanto una denominazione differente da quella ufficiale, ma anche divise diverse da quelle reali, così come uno stemma che non rispecchierà esattamente quello dei biancocelesti. I vertici di Fifa Italia hanno deciso di rappresentare la Lazio con il nome alternativo ‘Latium’, antico nome latino della Regione in questione, con i colori che, in rispetto alla tradizione, resteranno sempre il bianco e il celeste, dunque quelli sociali. Dopo la Juventus come Piemonte Calcio, l’Atalanta come Bergamo Calcio e la Roma come Roma FC, anche la Lazio non sarà…Lazio su Fifa 2022. Il tutto causato dalla ‘lotta’ dei diritti tra Fifa e Pes, due videogiochi leader del settore videoludico nel contesto sportivo. Per quanto riguarda Pes, nello specifico, la Konami ha deciso di rendere gratuita una versione estesa del gioco; così facendo si può far sì che tutti possano testarne effettivamente le peculiarità. Fifa, invece, punterà ancora forte sulla modalità Ultimate Team.