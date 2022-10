Lazio, lesione di medio grado per Immobile: i tempi di recupero

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha fatto chiarezza sulle condizioni di Ciro Immobile, uscito per infortunio nel match contro l’Udinese. Le notizie che arrivano sono pessime: l’attaccante tornerà infatti nel 2023 e dovrà saltare i prossimi impegni con i biancocelesti, oltre che con la Nazionale. Di seguito la nota integrale: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero“.