Ciro Immobile ha parlato di diversi argomenti, con l’attaccante della Lazio che ha presenziato a un evento per il lancio di una nuova criptovaluta. In primis il centravanti biancoceleste ha parlato del suo rapporto con i tifosi: “Vivo ancora il calcio con grande passione, anche se nel corso degli anni è diventato il mio lavoro. Quando i tifosi mi fanno i complimenti per l’uomo che sono è una grande gioia, con questa maglia ricevo sempre tanta energia e ancora non realizzo quello che ho fatto alla Lazio. Cerco di migliorare ancora, dentro e fuori dal campo.”

Molto importante anche il rapporto con il presidente Lotito: “Mi ha sempre aiutato quando avevo bisogno, ho ancora altri tre anni di contratto. Potrei pensare anche a un altro ruolo quando un giorno smetterò di giocare, mi sento a casa qui a Roma. Due nostri figli sono nati qui, ma il sangue rimane sempre napoletano anche se siamo romani d’adozione.” Sulla situazione in campionato infine: “Stiamo lottando contro grandi squadre, il Napoli ha un grande vantaggio e se continuerà così anche dopo il Mondiale potrà fare grandi cose. Sicuramente è una stagione atipica.”