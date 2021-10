Lazio, bilancio in negativo per 25,6 milioni di euro

by Sofia Cioli

Ciro Immobile e Claudio Lotito, Lazio - Foto Antonio Fraioli

La società biancoceleste ha reso pubblico il bilancio aggiornato al 30 giugno 2021. Un bilancio in negativo per 25,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto all’utile di 15,8 milioni dell’esercizio precedente. In aumento anche i costi totali che si sono attestati a 196,4 milioni con un incremento di 59,35 milioni. L’indebitamento finanziario netto risulta di 25,31 milioni con un miglioramento di 24,48 milioni rispetto al 30 giugno 2020.