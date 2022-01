Juventus-Napoli: l’Asl analizza la situazione dopo i contagi odierni

by Davide Triolo

Mario Rui - Foto Marti

Il Napoli sta facendo i conti con molteplici casi di Coronavirus tra le proprie fila, tra i quali l’ultimo riguarda Luciano Spalletti, allenatore. Tra i positivi al virus pandemico vi sono inoltre Hirving Lozano ed Eljif Elmas, così come Victor Osimhen, Adam Ounas Kevin Malcuit e Mario Rui. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl partenopea sta valutando i rischi del viaggio verso Torino al Napoli, per quanto concerne il confronto con la Juventus, valevole per la Serie A 2021/2022. Come riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa’, big match con annessa storica rivalità a rischio, a causa del Covid-19, con grande attesa per il responso dell’Asl dopo l’attenta valutazione del caso di riferimento. Qualora le autorità sanitarie escludessero la chance del volo verso il Piemonte, si tratterebbe di un deja-vu; così come durante la stagione 2020/2021, probabile nuovo rinvio di Juventus-Napoli. Tanti casi di Coronavirus e sfide in bilico tra il rinvio e la disputa in Serie A.