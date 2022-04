Juventus-Inter, Marotta: “Sarà una partita emozionante. Inzaghi gode della nostra stima”

by Davide Triolo

Beppe Marotta - Foto Nazionale Calcio CC BY 2.0

“Juventus-Inter sarà una partita emozionante e un bellissimo spot per il nostro movimento calcistico, la speranza è che sia una bella serata. Dybala? Ho condiviso stagioni con lui, non mi posso assolutamente permettere di entrare nelle dinamiche che hanno portato al mancato rinnovo. Periodo negativo? Vediamo un percorso straordinario fino a fine gennaio e poi dopo un percorso che non corrisponde alle nostre qualità. Inzaghi gode della nostra stima, continueremo con lui, visto che in questo periodo è stato criticato. Abbiamo avuto modo tutti di valutarlo ma dobbiamo riprenderci da questo momento”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta, interpellato da Dazn nel contesto del pre-partita di Juventus-Inter. L’amministratore delegato del club meneghino ha trattato brevemente vari argomenti relativi al mondo nerazzurro, affrontandoli con rigore e trasparenze. Anche Paulo Dybala tra i temi di discussione.