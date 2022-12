Juventus, in esami strumentali per Vlahovic

Mattinata di controlli medici per Dusan Vlahovic, per permettere alla Juventus di valutare la condizione fisica dopo gli acciacchi recenti, che ne hanno anche condizionato i Mondiali in Qatar 2022. L’attaccante serbo, dopo una breve vacanza, è infatti arrivato al J-Medical questa mattina, dove si è sottoposto agli esami strumentali che restituiranno un quadro più chiaro delle condizioni del centravanti ex Fiorentina. A breve inizierà anche la seduta di allenamento alla Continassa agli ordini di mister Allegri.