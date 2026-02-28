GP Thailandia, Acosta vince la Sprint: Bezzecchi cade, male Bagnaia

Non è iniziato al meglio il GP della Thailandia, primo appuntamento della stagione, per gli italiani: vince Acosta davanti a Marquez

Prove libere e pre-qualifiche lasciavano presagire tutt’altro esito per gli italiani al via della stagione di MotoGP, ma le cose non sono andate esattamente secondo le attese per i favoriti in pista.

La Sprint ha visto una grande partenza da parte di Marc Marquez e da lì è partito un duello all’ultima curva con Pedro Acosta della KTM. Lo spagnolo alla fine ha avuto la meglio, aggiudicandosi la prima Sprint dell’anno.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La classifica parla addirittura di tripletta spagnola, dato che sul terzo gradino del podio è finito Raul Fernandez in Aprilia.

Male gli italiani nella prima sprint della stagione

Marco Bezzecchi si presentava all’appuntamento come uno dei grandi favoriti, dopo aver girato molto forte nelle libere. Ma la sfortuna ha avuto il sopravvento, dato che è caduto dopo solo due giri, abbandonando così i sogni di gloria, almeno oggi.

Tra i più veloci del venerdì c’era anche Fabio Di Giannantonio, ma non è riuscito a portare a termine un’ottima prova, finendo all’ottavo posto.

Dopo di lui Francesco Bagnaia, parso in difficoltà per tutto il weekend finora, e Luca Marini. Ovviamente, non è ancora finita, ma dalla sprint sono arrivate solo brutte notizie fino a questo momento.