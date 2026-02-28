Scherma, campionati italiani under 23: i risultati e gli highlights

A Caorle sono andati in scena i campionati italiani under 23 di scherma: tutti i risultati e gli highlights dell’evento

Stoccata dopo stoccata, non sono mancate le emozioni nei campionati italiani Under 23 di scherma. Per quanto riguarda la sciabola femminile, ottima prova per Amelia Giovannelli che ha battuto Flavia Astolfi dopo essere arrivata prima anche nella graduatoria provvisoria ai gironi.

Non ci sono dubbi sul fatto che abbia meritato di arrivare davanti a tutte. Nel suo percorso ha eliminato Maria Geroldi (15-9), Giada Likaj (15-2) e Franc D’Orazi (15-12). In semifinale ha avuto la meglio su Alessandra Nicolai (15-10), prima di vincere la finale con il punteggio di 15-8.

Di seguito la classifica completa per quanto riguarda la sciabola femminile, almeno per quanto riguarda la top 10.

1 – Giovannelli Amelia

2 – Astolfi Flavia

3 – Carafa Gaia Karola

3 – Nicolai Alessandra

5 – Fusetti Carlotta

6 – Borrelli Elisabetta

7 – D’Orazi Francesca

8 – Carnevale Ludovica

9 – Resciniti Chiara

10 – Fondi Valeri

