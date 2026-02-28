Campionati italiani Assoluti indoor: Palmisano domina, record Fortunato – LIVE

I campionati italiani Assoluti indoor si stanno svolgendo ad Ancona: vittoria agevole per Palmisano, bene anche Fortunato

Il PalaCasali di Ancona è teatro dei campionati italiani Assoluti indoor e sta riservando diverse emozioni nel sabato di oggi.

La grande protagonista finora è stata Antonella Palmisano, capace di vincere con ampio distacco la marcia 3000m donne.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La veterana ha fermato il crono a 11:56.74, firmando la sua miglior prestazione stagionale. Il record della categoria Master resta a Eleonora Giorgi.

CLICCA QUI PER SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI INDOOR LIVE

Palmisano si conferma, record per Fortunato nei 5000m

Una magnifica Palmisano, quindi, non ha deluso Ancona, diventando la grande star di giornata, ma c’è anche chi non è stata da meno.

Francesco Fortunato allo stesso modo non ha deluso le aspettative, anzi ha anche superato se stesso. Infatti, ha firmato il record mondiale nei 5000m marcia uomini con il tempo di 17:54.48.

Grandissima prova del pugliese che ha dominato dall’inizio alla fine.