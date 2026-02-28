Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026: i big dell’atletica oggi in pista ad Ancona

Oggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor prendono il via con grande fermento al Palaindoor di Ancona, tempio dell’atletica tricolore. La manifestazione regalerà emozioni pure nelle discipline indoor classiche: velocità, ostacoli, salti e marcia.

Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026

La giornata si infiamma già nel primo pomeriggio con la marcia, che indoor vede i 3000 metri e i 5000 metri tra le discipline regine. Alle 14:30 termina la gara di Antonella Palmisano (Fiamme Oro), oro olimpico nei 20 km a Tokyo 2020 e icona azzurra della marcia. Oggi sfiderà le rivali sui 3000 m, alla ricerca della conferma del suo dominio. Subito dopo, alle 15:00, arrivo previsto per Francesco Fortunato (Fiamme Oro), bronzo europeo sui 20 km nel 2024, impegnato nei 5000 m maschili: una prova tecnica che metterà alla prova la sua resistenza.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il tardo pomeriggio esplode con i sprint e gli ostacoli. Alle 16:30 è attesa Larissa Iapichino (Carabinieri), stella del salto in lungo: argento agli Europei outdoor 2024 e oro agli Europei indoor 2025, la figlia d’arte punterà al bis tricolore indoor. Pochi minuti dopo, alle 17:00, chiuderà il pentathlon con Sveva Gerevini (Atletica Bergamo 51), primatista italiana di pentathlon ed eptathlon, pronta a dominare la combinata multipla.

La pista poi ribolle con i 60 metri ostacoli. Alle 17:30 termina la finale maschile di Lorenzo Simonelli (Fiamme Oro), primatista italiano sui 60 m hs e 110 m hs, fresco di oro agli Europei 2024: il suo start esplosivo promette scintille. Infine, alle 17:40, Giada Carmassi (Fiamme Azzurre), primatista italiana anche lei nei 100 m hs, chiuderà i 60 m ostacoli femminili con la sua velocità letale.

Queste gare rappresentano solo l’antipasto di un weekend epico, tutto in diretta su SportFace, con Ancona che si conferma capitale dell’atletica indoor. Gli occhi degli appassionati sono puntati su questi talenti, pronti a forgiare i convocati per i Mondiali indoor di marzo.