Discesa Garmisch: Franzoni quarto, Odermatt imprendibile

La discesa libera di Garmisch per la Coppa del Mondo di sci alpino ha visto un dominio di Odermatt, Franzoni chiude quarto
C’era grande attesa per la discesa di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo 2025/26 di sci alpino, ma l’Italia non è riuscita a confermare le sue ottime prestazioni alle Olimpiadi.
Il dominatore assoluto della kermesse mondiale resta Marco Odermatt, che anche oggi è salito sul gradino più alto del podio. Il primo tra gli italiani è Giovanni Franzoni.
Franzoni in top 10 di Coppa del Mondo: la classifica dopo oggi
Nonostante una giornata senza podi, Franzoni fa comunque un balzo in classifica generale, dato che ora è all’ottavo posto.
Più staccato Dominik Paris che è undicesimo, ma può sperare di rimontare ed entrare in top 10 nelle prossime tappe. Di seguito tutta la classifica generale, in cui Odermatt sembra ormai imprendibile per chiunque.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
ODERMATT Marco SUI 1485
PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 798
MCGRATH Atle Lie NOR 694
MEILLARD Loic SUI 683
VON ALLMEN Franjo SUI 664
KRISTOFFERSEN Henrik NOR 655
HAUGAN Timon NOR 609
FRANZONI Giovanni ITA 514
SCHWARZ Marco AUT 506
KRIECHMAYR Vincent AUT 491
PARIS Dominik ITA 482