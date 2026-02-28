Finale Nazionale di Lanci Lunghi: 18esimo titolo consecutivo per Fantini. Gli highlights

Si sta svolgendo la prima giornata dei Campionati Italiani invernali di lanci a Mariano Comense: grande prova per Sara Fantini

Grande giornata di atletica a Mariano Comense, teatro della finale nazionale di lanci lunghi. Per quanto riguarda i giovani, titolo italiano giovanile (juniores+allievi) per Francesco D’Angelo con 59,38 nel disco da 1,75 kg.

Molto bene anche Mattia Bartolini (Atl. Grosseto Banca Tema, 53,75), terzo l’allievo Jesse John (Corricv-Guglielmo Atletica, 51,34). Celeste Zanna (Acsi Futuratletica) è la regina del martello giovanile con 53,74 precedendo Aurora Giardinieri (Asa Ascoli Piceno, 52,81) e Emma Veronese (Fiamme Oro, 50,75).

Nel giavellotto prima Marta Riva (Pro Sesto Atl. Cernusco) con 43.88, prima di Elisa Dozio (Atl. Lecco Colombo Costruzioni, 43,03) ed Eloise Vallet (Sisport, 42,20).

Fantini domina ancora: diciottesimo titolo di fila

Ma la grande protagonista di giornata è ancora una volta Sara Fantini (Carabinieri). Pensate che è riuscita a portare a casa il suo diciottesimo titolo consecutivo nel martello tra campionati invernali ed estivi.

Ha chiuso con 68,73 davanti a Rachele Mori (Fiamme Gialle) che si è piazzata al secondo posto con il 66,26 dell’ultimo lancio. Terzo posto assoluto e maglia tricolore under 23 per Keren Mbongo (Assindustria Sport, 61,72). Bene anche Giorgia Liguori (Atl. Livorno, 56,61) e Elsa Erculiani (Quercia Dao Conad, 52,66).